Дело о пожаре в больнице Рязани передали в отдел по расследованию особо важных дел

ТАСС, 11 июня. Следствие по делу о пожаре в ОКБ им. Н. А. Семашко в Рязани ведут в отделе по расследованию особо важных дел. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в следственном управлении СК РФ по Рязанской области.

"В настоящее время расследованием занимается отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Рязанской области", - сообщили в управлении.

Как сообщалось, следователи изъяли документацию о закупке оборудования для нужд отделения анестезиологии и реанимации и проведении ремонтных работ в помещениях указанного отделения. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела допросили министра здравоохранения Рязанской области, главного врача больницы, заведующего отделением и медперсонал.