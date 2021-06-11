Экс-директора Нефтегорского ГПЗ осудили на четыре года колонии за мошенничество и подкуп

САМАРА, 11 июня. /ТАСС/. Суд ужесточил приговор бывшему директору Нефтегорского газоперерабатывающего завода, назначив реальное лишение свободы на четыре года в колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Фигурант был признан виновным в коммерческом подкупе в крупном и особо крупном размере, а также в мошенничестве в особо крупном размере. "Апелляционной инстанций Самарского областного суда приговор по апелляционному представлению прокурора изменен: Камилю Шишканову назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом в размере 4 млн рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, апелляционная жалоба адвоката Шишканова на незаконность осуждения оставлена без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Шишканов с 2016 по 2017 год незаконно получил в качестве коммерческого подкупа почти 11,5 млн рублей от гендиректора ООО "СМП Волга" через посредников Антона Неклеенко и Семена Чеха. За эти средства между организациями должен был быть заключен договор на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также за их беспрепятственный прием.

Помимо этого, Шишканов и Неклеенко путем обмана завладели деньгами Нефтегорского ГПЗ на сумму более 12 млн рублей, заключив договор подряда между заводом и ООО "Спецстройволга", финансовым директором которой являлся Неклеенко. Договор предполагал выполнение строительно-монтажных работ по замене системы освещения на территории НГПЗ. Однако материалы были закуплены на меньшую сумму, чем было предусмотрено проектной и финансовой документацией, сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Ранее Железнодорожный районный суд Самары признал Шишканова виновным и приговорил к штрафу в 3 млн рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью в коммерческих организациях на два года. Неклеенко также был осужден за посредничество в коммерческом подкупе в особо крупном размере, а также за мошенничество в особо крупном размере. Суд назначил ему лишение свободы на срок три года и три месяца условно с испытательным сроком 2,5 года. Семена Чеха приговорили к штрафу на сумму 500 тыс. рублей за посредничество в коммерческом подкупе в особо крупном размере.