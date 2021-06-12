В полиции рассказали, как мошенники крадут деньги в сети под видом покупателей и продавцов

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Московская полиция предупредила о росте числа мошенников, которые крадут деньги у людей под видом продавцов и покупателей на сайтах частных объявлений, и рассказала, как не стать их жертвой.

"За последние несколько лет количество мошенничеств, совершаемых через сеть Интернет, значительно возросло. Если вы решили купить товар с рук или продать ненужную вам вещь, будьте внимательны. Мошенники нередко выдают себя за покупателей или продавцов", - сообщили в субботу в пресс-службе столичной полиции.

Там пояснили, что мошенники, выступая в роли продавца, размещают на сайтах частных объявлений информацию о продаже товара, сдаче в аренду жилья или же об оказании различных услуг. При этом при заказе товаров или оказании услуг они просят внести предоплату на некий виртуальный кошелек, используя терминал экспресс-оплаты, и тем самым похищают деньги.

"Мошенник-покупатель звонит по объявлению потерпевшего, размещенному на сайте частных объявлений, и говорит, что желает приобрести товар и готов внести предоплату, для чего необходимо продиктовать данные по банковской карте и код проверки подлинности карты - три цифры на обратной стороне", - пояснили в пресс-службе. В полиции подчеркнули, что для перевода денег достаточно знать только номер карты.

Чтобы не стать жертвой мошенников, перед тем как совершать покупку в интернете, нужно внимательно изучить страницу продавца, проверить его по отзывам и комментариям. Важно также уточнить, когда был создан сайт или магазин. Если он существует меньше месяца, то лучше отказаться от покупки. "Проверьте наличие офиса данного магазина, удостоверьтесь, что такой дом существует, посмотрите его на карте в интернете", - призывают в пресс-службе.

Кроме того, перед тем как купить что-то в интернете, в полиции советуют посмотреть в сообществах и на сервисах "черный список" и покупателей, и продавцов, проверить профиль продавца, поскольку часто мошенники создают фальшивые страницы с минимумом информации.