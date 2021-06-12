В экстренных службах назвали причину ДТП, в котором погибла артистка Римма Волкова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Причиной ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области, в котором погибла оперная певица и народная артистка России Римма Волкова, стал выезд автомобиля с ней на встречную полосу. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Установлено, что водитель автомобиля Datsun выехал на встречку, где врезался в машину Peugeot. В ДТП погибли Волкова, которая находилась в Datsun, и сам водитель этого автомобиля", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пока не удалось выяснить, зачем водитель Datsun решил совершить такой маневр. Изначально была версия о том, что на встречную полосу выехал автомобиль Peugeot, однако она не подтвердилась в ходе выяснения причин ДТП.

Авария с участием автомобилей Datsun и Peugeot произошла 6 июня на трассе Петергоф - Кейкино. В результате ДТП, по данным главка МВД по Петербургу и Ленинградской области, погибли женщина и водитель автомобиля Datsun, еще два человека - пассажирка этого же автомобиля и водитель Peugeot - получили травмы и были госпитализированы. Имен погибших и пострадавших в ведомстве не уточнили, однако в музыкальной школе им. Римского-Корсакова сообщали, что в аварии погибла 80-летняя народная артистка Римма Волкова. Прокуратура Ленинградской области начала проверку по факту данной аварии.