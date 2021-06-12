В Приморье на озере пропали супруги

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Дело возбудили в Приморском крае после пропажи супругов на озере Ханка, их ребенка нашли в лодке в тяжелом состоянии. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.

"По факту исчезновения мужчины 1979 года рождения и его супруги 1989 года рождения следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Уточняется, 10 июня семья из трех человек, включая трехлетнего ребенка, вышла на надувной лодке с мотором в акваторию озера Ханка в районе села Камень Рыболов Ханкайского района. На следующий день местные жители, не обнаружив в разбитом лагере семьи, организовали поиски. Надувную лодку с оторванным мотором нашли в 7 км от места привала. В лодке находился ребенок в тяжелом состоянии с переохлаждением.

На место выехали следователи и криминалисты следственного управления, осмотрели расположение лагеря, автомобиля и места, где обнаружена надувная лодка. По предварительным данным, лодка при быстром движении попала на мель, и от удара двигателя о препятствие люди не смогли удержаться в ней и выпали в воду.

В настоящее время пропавших ищут и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.