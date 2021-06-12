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Информация о "минировании" школ в Липецке оказалась ложной

Сотрудники полиции проверили все 65 школ города

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверили все 65 школ Липецка после сообщения о "минировании" двух учебных заведений областного центра. Информация оказалась ложной, сообщила ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области Марина Коробова.

"Сотрудники полиции, в том числе и с использованием служебных собак, обследовали образовательные учреждения Липецка. Опасных предметов не обнаружено", - сообщила Коробова.

Накануне в две школы Липецка поступила информация о якобы заложенном взрывном устройстве. В связи с чем учебные заведения были эвакуированы. По данным Коробовой, после полученных сообщений о возможном минировании сотрудники полиции проверили все 65 школ Липецка, поэтому проверка длилась так долго.

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