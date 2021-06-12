Адвокат Хованского заявила, что блогер не признал распространение песни в сети

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Блогер Юрий Хованский, которого арестовали в Санкт-Петербурге по обвинению в оправдании терроризма, признал свою вину частично. Как сообщила ТАСС руководитель юридической фирмы "Лучшие юристы", адвокаты которой представляют блогера, Виктория Мартыненко, Хованский признал, что является исполнителем песни, ставшей причиной его уголовного преследования, но в сети ее не распространял.

"Он не признал полностью свою вину, он признал ее частично - что он исполнял эту ужасную композицию. А то, что он ее распространял, то, что он агитировал кого-то, - такого вообще не было, это и есть частичное признание вины", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что песня была исполнена много лет назад, однако в сеть попала недавно. "У него не было направленности выставлять это на YouTube. Он спел, придумал на месте какую-то ерунду в нетрезвом состоянии, он это не отрицает сам", - отметила Мартыненко.

В среду источник сообщил ТАСС, что Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в оправдании терроризма. Собеседник агентства пояснил, что задержание связано с размещенной в интернете песней про оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. В СК позже подтвердили задержание Хованского. Сам он, согласно опубликованному ведомством видео допроса, признал вину и раскаялся.

В четверг Дзержинский районный суд отправил Хованского в СИЗО на два месяца. Следствие уже предъявило ему обвинение. Как уточнили в пресс-службе судов Петербурга, следователи полагают, что Хованский не позднее июля прошлого года во время онлайн-трансляции исполнил песню с призывом к терроризму и оправданием таких действий. При этом, согласно поступившим в суд документам, вину он признал частично. Защита блогера считает, что у суда были основания избрать ему более мягкую меру пресечения - домашний арест или запрет определенных действий, на решение суда будет подана жалоба в вышестоящую инстанцию.

Хованский ведет видеоблог на платформе YouTube с 4,4 млн подписчиков.