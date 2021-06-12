В Подмосковье грузовик врезался в машину ГИБДД

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Один сотрудник ГИБДД погиб и один получил травмы на трассе М-10 "Россия" в Подмосковье в результате ДТП, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МВД РФ.

"На 78-м км автодороги М-10 "Россия" водитель, управляя грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом, двигаясь в сторону Твери, совершил столкновение. В результате столкновения один сотрудник полиции погиб, а его коллега получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что экипаж ГИБДД приехал оформлять ранее произошедшее ДТП с участием трех автомобилей. Он стоял в среднем ряду со включенными проблесковыми маяками.