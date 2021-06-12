В центре Москвы задержали продавца боевых орденов и медалей

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в центре Москвы мужчину, который торговал орденами и медалями СССР, включая боевые. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Арбате был задержан 29-летний мужчина, который пытался в скупках сбыть медали и ордена времен СССР. Он был задержан, как установила экспертиза, все награды были подлинные", - сказал собеседник агентства.

У мужчины изъяли четыре ордена "Отечественной войны", медали "За победу над Германией", "За взятие Берлина", "За освобождение Варшавы", "За оборону Сталинграда", "За боевые заслуги", два ордена "Пролетарии всех стран, объединяйтесь", медали "100-летия со дня рождения В. И. Ленина", "40 лет Великой Победы в Великой Отечественной войне", "60-летия вооруженных сил СССР", "ХХХ лет победы в Великой Отечественной войне", "20 лет победы в Великой Отечественной войне", "В память 800-летия Москвы", "В память 250-летия Ленинграда", "В ознаменование Трудовой годовщины", "В ознаменование 40-й годовщины вооруженных сил СССР", "50 лет вооруженных сил СССР".

Мужчина находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено дело по ст. 324 УК РФ ("Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград"), ему грозит арест на срок до трех месяцев.