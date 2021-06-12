В ДТП в Свердловской области погибли четыре человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на 136-м километре автодороги Ивдель - Ханты-Мансийск возле поселка Атымья в Свердловской области. Еще пятеро, включая двоих детей, пострадали, сообщили в департаменте информационной политики региона в субботу.

"Два легковых автомобиля столкнулись сегодня на 136-м километре автодороги Ивдель - Ханты-Мансийск возле поселка Атымья. По предварительным данным, в результате погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще пятеро, включая двоих детей, получили травмы. Часть пострадавших госпитализируют в ближайшие медучреждения, которые находятся в Ханты-Мансийском автономном округе. Части [пострадавших] медпомощь оказана на месте", - говорится в распространенном сообщении.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых уточнил, что оба транспортных средства имеют номера 86 региона (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ХМАО), одна машина из Приобья, вторая - из Сургута. Сообщение о произошедшем в дежурную часть полиции Ивделя поступило в 11:25 (09:25 мск) из ОМВД города Советский в ХМАО. "Из первоначальной информации следовало, что при столкновении двух легковых автомобилей Nissan Qashqai и Geely на трассе Ивдель - Югорск примерно в 10 км от границы Свердловской области и ХМАО имеются пострадавшие, про погибших не сообщалось", - сказал Горелых.

На месте работает следственно - оперативная группа и наряды ГИБДД, которые регулируют движение транспорта в объезд аварии, добавил он.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил Министерству здравоохранения региона принять исчерпывающие меры для оказания медицинской помощи пострадавшим. Кроме того, он дал поручения всем профильным министерствам и местным властям при необходимости оказать всю иную помощь, отметили в департаменте.