В ДТП под Новосибирском пострадали шесть человек

НОВОСИБИРСК, 12 июня. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП под Новосибирском в субботу. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Сегодня в 12:10 (08:10 мск) на 15-м километре трассы К-13, водитель 1982 года рождения на автомобиле Nissan, двигаясь с поселка Завьялово в сторону Искитима, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan и ВАЗ-2115, двигавшимся со стороны Новосибирска. В результате ДТП, по предварительной информации, в медицинское учреждение были доставлены шесть человек - четверо взрослых и двое детей 2011 и 2018 годов рождения", - сообщил представитель ведомства.

Водитель иномарки, допустивший столкновение, находился за рулем с признаками алкогольного опьянения, с ним работают следователи. На месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.