В центре Москвы задержали мужчину со старинным мушкетом и ножом

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Мужчина с мушкетом и ножом задержан в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"В районе станции метро "Спортивная" сотрудники столичного ОМОН Росгвардии задержали мужчину, у которого при себе был обнаружен предмет, конструктивно схожий с мушкетом, и нож", - сказали в пресс-службе.

32-летнего москвича остановили для проверки документов - он вызвал подозрения у патрулировавших район росгвардейцев. Мужчина сообщил, что у него в рюкзаке пистолет. В ходе досмотра у него, кроме оружия, изъяли две тактические маски и перчатки. Пистолет направлен на экспертизу, задержанный передан полиции.