Замдиректора департамента Минобрнауки Коровина задержали по делу о крупном мошенничестве

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Оперативники задержали замглавы департамента управления делами Министерства образования и науки РФ Романа Коровина по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в Хорошевском суде Москвы, который изберет ему меру пресечения.

"Коровин проходит по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 159.2 ("Мошенничество при получении выплат, по предварительному сговору"). Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде, не уточнив должности задержанного и иных подробностей. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о замглавы департамента Минобрнауки РФ.

В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили ТАСС, что задержание Коровина по делу о крупном мошенничестве не связано с его деятельностью в министерстве.

"Задержание произведено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по предыдущему месту работы и не связано с профессиональной деятельностью в Минобрнауки России", - сообщил представитель ведомства.

Статья 159.2 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.