МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Москве и области

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшее время в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 13:30 до 23:00 мск в субботу в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - сказали в ведомстве.

Аналогичное предупреждение по Подмосковью распространил областной главк МЧС.

Спасатели просят в непогоду водителей снизить скорость и соблюдать дистанцию, избегать маневров. Пешеходам же рекомендовано обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.