Директора предприятия и механика арестовали после ДТП с семью погибшими на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Суд арестовал директора транспортного предприятия и механика по делу о ДТП в городе Лесном Свердловской области, в которым погибли семь человек. Водителю автобуса избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

"Директор предприятия и механик заключены под стражу. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что им предъявлены обвинения. По информации пресс-службы, 56-летнему водителю автобуса предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"); 61-летнему механику автопредприятия - по ч. 3 ст. 266 УК РФ ("Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц"); 67-летнему директору автопредприятия - по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") и по ч. 3 ст. 266 УК РФ ("Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").

Утром 10 июня в ЗАТО Лесной служебный автобус, перевозивший сотрудников предприятия "Электрохимприбор" (входит в Росатом), врезался в остановку общественного транспорта. На месте погибли шесть человек, пятеро были госпитализированы. Позже один из пострадавших умер в больнице, таким образом число погибших в ДТП увеличилось до семи.

По данным Ространснадзора, в ДТП пострадали 15 человек. Все погибшие и пострадавшие - пешеходы. Причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ тормозов. По факту ДТП возбуждены три уголовных дела.