СК завел дело после публикации видео Михаила Литвина с примотанным к вертолету мужчиной

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении пилота вертолета после публикации видео блогера Михаила Литвина в YouTube, на котором вертолет поднимает в воздух примотанного к нему при помощи скотча мужчину. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении пилота вертолета. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сообщила Марковская.

Следствием по материалам УФСБ России по Москве и Московской области и полиции аэропорта Домодедово установлено, что 14 мая пилот вертолета Robinson R-44 совершил полет с прикрепленным к нижней части фюзеляжа вертолета пассажиром, создав реальную угрозу для его жизни и здоровья. Пассажир уже признан потерпевшим, допрошены собственник воздушного судна, автор скандального видеоролика, назначены экспертизы, в том числе и летно-техническая.

Подобные задания участники видеоблога Литвина получают на "аукционе" и выполняют за деньги. Литвин вошел в ТОП-10 самых просматриваемых видео в России по версии YouTube в 2020 году и занял в рейтинге 6 место, у него насчитывается более 6,95 миллионов подписчиков.