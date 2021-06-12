В Дагестане суд прекратил дела в отношении женщин, скрывавшихся в кризисном центре

МАХАЧКАЛА, 12 июня. /ТАСС/. Суд Махачкалы прекратил дела в отношении задержанных женщин из кризисного центра в Махачкале. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ленинский районный суд Махачкалы, рассмотрев 4 поступивших материала административных дел по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ в отношении 4 лиц, постановил производство по указанным делам прекратить за отсутствием состава административного правонарушения", - сказал представитель суда.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что сотрудники полиции в Дагестане приехали в шелтер (кризисный центр) после сообщений о том, что там может быть находящаяся в федеральном розыске женщина из Чечни. Некоторых из них отвезли в отдел, а на правозащитников, которые не пускали силовиков внутрь, составили административные протоколы.

Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан Джамал Алиев обратился в прокуратуру с просьбой проверить публикации в социальных сетях о том, что якобы полицейские ворвались и силой отвезли женщин из кризисного центра в Махачкале в отдел.