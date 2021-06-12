Замглавы департамента Минобрнауки арестовали по делу о хищении более 20 млн рублей

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Замдиректора департамента Минобрнауки РФ Роман Коровин, арестованный Хорошевским судом Москвы, подозревается в хищении более 20 млн рублей во время службы в МЧС. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, по делу Коровина проходят еще два фигуранта.

"Коровин в разные годы служил в нескольких специальных управлениях Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России. Следствие считает, что в период 2015-2017 годов он вместе с соучастниками похитил более 20 млн рублей, выделенных на социальные выплаты сотрудникам МЧС", - сказал собеседник агентства.

Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.