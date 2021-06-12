Участницу Pussy Riot Никульшину задержали в центре Москвы во время интервью

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину задержали в центре Москвы, сообщил ТАСС адвокат Дмитрий Захватов.

"Веронику Никульшину задержали в районе Лубянской площади в тот момент, когда она давала интервью журналистам. Полицейские доставили ее в ОМВД Мещанского района", - сказал адвокат, добавив, что пока не знает, что ей вменяют.

В мае Никульшину уже задерживали, тогда ей дали пять суток административного ареста по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").