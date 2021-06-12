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Мэра Кисловодска госпитализировали в тяжелом состоянии после падения с электросамоката

Врачи оперируют Александра Курбатова, рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Мэр Кисловодска Александр Курбатов Антон Подгайко/ТАСС
Описание
Мэр Кисловодска Александр Курбатов
© Антон Подгайко/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Глава города Кисловодска Александр Курбатов госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с электросамоката, написал на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Сегодня в Кисловодске происшествие с главой города Александром Вячеславовичем Курбатовым. Очень неудачное падение с электросамоката. Состояние тяжелое, сейчас врачи борются за его жизнь, начата операция", - написал он в субботу.

Александр Курбатов избран главой города-курорта Кисловодска в декабре 2015 года.

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