Мэра Кисловодска госпитализировали в тяжелом состоянии после падения с электросамоката

СТАВРОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Глава города Кисловодска Александр Курбатов госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с электросамоката, написал на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Сегодня в Кисловодске происшествие с главой города Александром Вячеславовичем Курбатовым. Очень неудачное падение с электросамоката. Состояние тяжелое, сейчас врачи борются за его жизнь, начата операция", - написал он в субботу.

Александр Курбатов избран главой города-курорта Кисловодска в декабре 2015 года.