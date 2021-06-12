В Татарстане на Сабантуе лошадь с телегой въехала в толпу людей

КАЗАНЬ, 12 июня. /ТАСС/. Лошадь с телегой въехала в толпу людей во время празднования Сабантуя в поселке Балтаси республики Татарстан. В результате один подросток получил ушибы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

На распространяемых в соцсетях видео несколько лошадей с повозками бегали по кругу, окруженному людьми. В один момент одна из лошадей побежала в толпу.

"В результате происшествия пострадал подросток 2005 г. р. Был доставлен в Балтасинскую ЦРБ с ушибами", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что после проведения всех необходимых обследований подростка отпустили домой на амбулаторное лечение. О других пострадавших информации не поступало.