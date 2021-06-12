Задержанной участнице Pussy Riot вменяют мелкое хулиганство и курение в неположенном месте

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Полиция вменяет задержанной в Москве участнице группы Pussy Riot Веронике Никульшиной совершение двух административных правонарушений. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

"Полиция вменяет Никульшиной мелкое хулиганство и курение в неположенном месте. Она еще находится в отделе полиции, будет ли освобождена сегодня или нет, пока неизвестно", - сказал он.

Наказание за курение в неположенном месте (ст. 6.24 КоАП РФ) предусматривает штраф от 500 до 1 500 рублей. Наказание за совершение мелкого хулиганства (ст. 20.1 КоАП РФ) предусматривает наложение административного штрафа в размере до 1 000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Никульшина была задержана в субботу в районе Лубянской площади, когда давала интервью, и доставлена в полицию.

Комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.