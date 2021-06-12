Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими и пятью пострадавшими в Свердловской области. Об этом сообщил СМИ начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сотрудники следственного подразделения отдела полиции Ивделя по факту дорожно-транспортного происшествия на границе Свердловской области и ХМАО, унесшей жизни четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних, возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности гибель двух и более людей")", - говорится в сообщении.

Горелых призвал водителей не превышать скоростной режим, не садиться за руль даже после рюмки спиртного, не рисковать при совершении обгона, пристегивать себя и пассажиров, а малолетних детей перевозить исключительно в удерживающих креслах. "Только за последние три дня на территории Среднего Урала в дорожных авариях погибли 13 человек, из них двое детей, еще 55 [человек] получили различной степени тяжести травмы, в том числе девять детей", - подчеркнул он.

ДТП произошло на 136-м км автодороги Ивдель - Ханты-Мансийск возле поселка Атымья в Свердловской области в субботу. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли. Еще пятеро, включая троих детей, пострадали. Обе семьи из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО).