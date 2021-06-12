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На Кубани простились с приставами, погибшими при исполнении в результате стрельбы в Сочи

Приставы исполняли решение суда по сносу самостроя

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Похороны двух приставов, убитых при выполнении служебных обязанностей в Сочи, прошли в субботу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФССП по Краснодарскому краю.

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"Погибшие при исполнении приставы похоронены", - сообщили в пресс-службе.

В среду в Сочи на улице Просвещения, 81/2, по данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, произошла стрельба, на месте происшествия по горячим следам полицейскими был задержан 60-летний местный житель. В пресс-службе управления службы судебных приставов по Краснодарскому краю ТАСС уточняли, что погибли двое сотрудников. В пресс-службе прокуратуры края добавили, что приставы исполняли решение суда по сносу самостроя.

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