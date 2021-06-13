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Пожар в магазине "Магнолия" на западе Москвы потушили

По данным источника ТАСС, пострадавших нет

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в супермаркете "Магнолия" на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Пожар в "Магнолии" на Сколковском шоссе потушен на 4 кв. м. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что очаг возгорания был в подсобном помещении.

Ранее сообщалось, что в магазине "Магнолия" в доме № 7 по Сколковскому шоссе произошел пожар. Магазин расположен на первом этаже жилой пятиэтажки. Персонал и сотрудники магазина были эвакуированы.

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