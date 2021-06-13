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Стрельба в США

В Техасе задержали подозреваемого в стрельбе, при которой были ранены 14 человек

Второй подозреваемый по-прежнему на свободе

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Полиция в Остине (штат Техас) задержала подозреваемого в стрельбе, при которой были ранены 14 человек. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте полицейского управления города.

"К настоящему времени задержан один подозреваемый. Второй подозреваемый по-прежнему на свободе", - отмечается в документе.

Власти Остина ранее сообщили, что при стрельбе в ночь на субботу в городе пострадали 14 человек. О мотивах подозреваемых информации пока не приводится.

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