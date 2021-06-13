ДНК сотрудника авиазавода Таганрога обнаружили на месте кражи из "самолета судного дня"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июня. /ТАСС/. След ДНК, принадлежащий одному из сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК), обнаружен на месте кражи из грузового отсека "самолета судного дня" Ил-80. Об этом в воскресенье рассказала ТАСС адвокат Ольга Бояркина.

"Среди следов ДНК, которые были изъяты на месте преступления, есть след, принадлежащий сотруднику ТАНТК", - сказала собеседница агентства. По ее информации, этот сотрудник проходит по делу в качестве свидетеля.

Обвинение в краже из самолета предъявлено жителю Таганрога Жоре Хачунцу. По словам Бояркиной, следствие настаивает на том, что на месте преступления при проведении следственных действий был обнаружен след ДНК, принадлежащий ее подзащитному. "След ДНК мог быть перенесен, в результате чего на месте преступления "оказался" случайный человек", - считает адвокат. Она добавила, что следствие не раскрывает, какой именно след ДНК был обнаружен. Защита считает, что это могут быть потожировые следы, принадлежащие Хачунцу.

Ранее Бояркина сообщала ТАСС, что следователи изъяли отпечатки следов с места преступления и обувь ее подзащитного Хачунца. Проведенная следователями экспертиза показала, что следы были оставлены обувью, не принадлежащей обвиняемому. По словам защитника, в рамках расследования дела назначены дополнительные экспертизы, в ходе которых будут исследованы изъятые на месте преступления предметы.

Источник ТАСС также рассказал , что доступ на территорию, где находился самолет Ил-80 на момент кражи, осуществляется по специальным пропускам, которые имеют не все сотрудники ТАНТК. Следствие, по словам источника, считает, что грузовой люк самолета был вскрыт с помощью лестницы. Однако сделать это без специального трапа или посторонней помощи невозможно, считает собеседник.

О краже

В начале декабря прошлого года в дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте обратился представитель ТАНТК с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка. По данным источника в правоохранительных органах региона, неустановленные лица вскрыли грузовой люк самолета Ил-80, который находился на аэродроме Южный, из отсеков самолета пропали 39 радиостанций. Позже сотрудники Главного управления МВД России по Ростовской области возбудили уголовное дело по факту хищения из самолета имущества на сумму более 1 млн рублей. В начале января в рамках расследования дела был задержан житель Таганрога Жора Хачунц.

По словам директора Северо-Кавказского филиала ФГУП "Управление ведомственной охраны Минтранса России" (выступает подрядчиком и охраняет аэродром) Николая Череватого, кража могла произойти до поступления самолета под охрану на аэродроме ТАНТК.

По данным открытых источников, Ил-80 представляет собой воздушный командный пункт, предназначенный для управления вооруженными силами в ходе ядерного конфликта. Самолет разработан на базе гражданского лайнера Ил-86. Всего на вооружение было принято четыре Ил-80.