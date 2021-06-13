Суд отставил под стражей обвиняемого по делу о краже из "самолета судного дня"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июня. /ТАСС/. Ростовский областной суд оставил без удовлетворения жалобу защиты на решение о продлении ареста обвиняемого по делу о краже оборудования из грузового отсека "самолета судного дня" Ил-80 Жоры Хачунца. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье адвокат Ольга Бояркина.

"Жалобу не удовлетворили, постановление о продлении срока содержания под стражей до 5 сентября оставили без изменений", - сказала собеседница агентства, отметив, что жалоба рассматривалась в Ростовском областном суде.

В начале декабря прошлого года в дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК) с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка. Источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что неустановленные лица вскрыли грузовой люк самолета Ил-80, который находился на аэродроме Южный, из отсеков самолета пропали 39 радиостанций. Позже сотрудники Главного управления МВД России по Ростовской области возбудили уголовное дело по факту хищения из самолета имущества на сумму более 1 млн рублей. В начале января в рамках расследования дела был задержан житель Таганрога Жора Хачунц, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 июня.

В начале апреля директор Северо-Кавказского филиала ФГУП "Управление ведомственной охраны Минтранса России" (выступает подрядчиком и охраняет аэродром) Николай Череватый сообщал журналистам, что кража могла произойти до поступления самолета под охрану на аэродроме ТАНТК. В мае следователи назначили дополнительные экспертизы по делу из-за того, что на месте преступления были найдены следы обуви, не принадлежащие обвиняемому.

По данным открытых источников, Ил-80 представляет собой воздушный командный пункт, предназначенный для управления вооруженными силами в ходе ядерного конфликта. Самолет разработан на базе гражданского лайнера Ил-86. Всего на вооружение было принято четыре Ил-80.