Хоккеист Даниил Ямщиков получил ножевое ранение у ресторана в центре Москвы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Мужчина получил ножевое ранение и был госпитализирован в ходе конфликта на Цветном бульваре в центре Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что пострадал хоккеист Даниил Ямщиков.

"Около 02:42 в службу "02" поступило сообщение о ножевом ранении на Цветном бульваре. Полицейские, прибыв на место, установили, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес ножевое ранение своему оппоненту. Пострадавший госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что полицейские оперативно задержали злоумышленника - 26-летнего мужчину. Проводится проверка. Обстоятельства и причины конфликта устанавливаются.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что конфликт произошел у ресторана Тануки в центре Москвы.