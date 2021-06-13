Несколько человек забросали камнями здание полиции в Забайкалье

ТАСС, 13 июня. Уголовные дела возбуждены в Забайкалье из-за хулиганства и оскорбления представителей власти после того, как несколько нетрезвых молодых людей нарушали общественный порядок, оскорбляли представителей правоохранительных органов и разбили окно в здании полиции. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Конфликт произошел поздно вечером 10 июня в Чернышевске, когда несколько молодых людей в состоянии алкогольного опьянения в одном из местных магазинов распивали спиртные напитки, мешали продавцам и покупателям. Они не реагировали на замечания работников магазина и прибывших по вызову сотрудников Росгвардии и полицейских.

"Сотрудники правоохранительных органов доставили двух активных нарушителей правопорядка в отдел полиции. Другие участники конфликта оказывали неповиновение сотрудникам полиции и оскорбляли их. Затем несколько молодых людей - около 20 человек - пришли к отделу полиции и бросили несколько камней в здание, повредив одно окно. По данному факту следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), а также ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти")", - говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения. Допрошены персонал и посетители магазина, в котором произошел конфликт, установлены и допрошены в качестве подозреваемых несколько участников конфликта, проведено медицинское освидетельствование. Один из активных участников конфликта, 22-летний местный житель, за неповиновение сотрудникам полиции привлечен к административной ответственности, ему назначен административный арест на 10 суток.