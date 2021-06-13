В Сухуме загорелось пятиэтажное здание бывшей кондитерской фабрики

СУХУМ, 13 июня. /ТАСС/. Пятиэтажное здание нефункционирующей кондитерской фабрики загорелось в Сухуме. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.

"Горит здание бывшей кондитерской фабрики. Семь пожарных расчетов заняты тушением огня. Опасности для близлежащих жилых домов нет", - сказал Делибалтян.

По его словам, причины пожара пока неизвестны, пламенем охвачено более 1 тыс. кв. м. Пожар начался с крыши.

К 13:00 возгорание удалось локализовать. Как сообщил ТАСС министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, пожарные занимаются тушением пожара. "Дотушивать надо, работы тут еще хватает", - сказал Квициния.

Сухумская кондитерская фабрика была построена в 1978 году. Район, где стоит фабрика, густонаселенный, через дорогу от нее расположена Администрация Сухумского района.