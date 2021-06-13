В Бронницах спортсмен умер во время соревнований по триатлону

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Спортсмен умер во время соревнований по триатлону Tinan Race в Бронницах. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"В ходе соревнований по триатлону при заплыве на дистанции одному из спортсменов стало плохо. Спасатели оперативно достали его из воды, оказали помощь и передали медикам. Но, к сожалению, в карете скорой помощи мужчина умер", - сказал собеседник агентства. По его данным, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Подмосковные следователи начали проверку после гибели триатлониста во время соревнований на озере Бельское. "Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.