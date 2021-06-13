СК возбудил дело из-за убийства пациента в больнице Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, который подозревается в убийстве пациента больницы в Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"По версии следствия, вечером 12 июня подозреваемый, находясь в одном из медучреждений Новочеркасска, на почве личных неприязненных отношений нанес 57-летнему мужчине множественные удары руками и ногами по голове, а также удар шариковой ручкой в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в убийстве подозревается пациент медучреждения.

Он задержан, следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.