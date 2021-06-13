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На озере в Карелии перевернулась лодка с отдыхающими

Двое детей утонули
© ГУ МЧС России по Республике Карелия/ТАСС, архив

ТАСС, 13 июня. Лодка с семьей на борту перевернулась в озере на территории Медвежьегорского района Карелии. В результате ЧП погибли двое детей, поиски родителей продолжаются, сообщили ТАСС в Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения республики.

"Лодка перевернулась вчера [на озере] в Медвежьегорском районе. В ней находились двое родителей 1990 года рождения и две маленькие девочки. Медвежьегорские спасатели сразу нашли [тела] девочек, поиски родителей водолазами продолжаются", - рассказала собеседница агентства.

Как уточнили в республиканском Госкомитете, возраст утонувших детей - три года и шесть лет. Семья отправилась кататься на озеро Кумчозеро неподалеку от деревни Покровское Медвежьегорского района. По предварительным данным, лодка перевернулась от сильного толчка при повороте, на людях не было спасательных жилетов. На месте работают специалисты Карельской республиканской поисково-спасательной службы (КРПСС), к ним на помощь также направились петрозаводские спасатели.

В республике в ближайшее время планируется провести усиленные рейды МЧС и КРПСС для проверки соблюдения правил безопасности на воде.

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