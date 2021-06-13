Суд Москвы отправил акциониста Крисевича в СИЗО за стрельбу на Красной площади

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Таганский суд Москвы отправил в СИЗО художника-акциониста Павла Крисевича за стрельбу на Красной площади. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Крисевича на срок до 11 августа", - сказала собеседница агентства.

В отношении акциониста Крисевича полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") за стрельбу на Красной площади. Он произвел два выстрела в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий в себя. Как ранее сообщил адвокат, у его подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411.

По делу также проходит журналистка SOTA Ника Самусик. Следствие попросит суд продлить ей срок задержания.

"Срок задержания Самусик истек, следствие попросит суд его продлить на двое суток", - сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Адвокат девушки Сергей Тельнов подтвердил ТАСС, что срок задержания журналистки истек. "Срок задержания закончился, но Самусик находится в ИВС. В суд ее не повезли. Причина ее нахождения в ИВС нам неизвестна", - сказал он.

Ранее Крисевич был дважды подвергнут административному аресту за свои акции: он забрался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал лозунги политического содержания, а в ноябре прошлого года на Лубянке сымитировал распятие. После этих акций он был отчислен из Российского университета дружбы народов.