В Ленинградской области опрокинулся экскурсионный автобус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Экскурсионный автобус перевернулся вблизи деревни Верхние Мандроги в Ленинградской области, в результате аварии пострадали 10 человек, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"По предварительной информации, в нем (автобусе) находились 45 человек. На месте работают четыре бригады скорой медицинской помощи, а также сотрудники МЧС. Пострадали 10 человек", - говорится в сообщении. Там добавили, что семерых из числа пострадавших доставят в больницу в Подпорожье и еще троих - в Лодейное поле.

Как уточнили ТАСС в главке МЧС по Ленинградской области, погибших в результате аварии нет. "Автобус съехал и опрокинулся в кювет, на месте работают пожарно-спасательные подразделения - две единицы техники и восемь человек личного состава", - отметили в ведомстве. Причину аварии и марку автобуса в областном правительства и в главке МЧС не уточнили.

Как в свою очередь добавил источник в экстренных службах, в автобусе находились семь детей. "Всего в автобусе находилось 45 человек, в том числе семь детей, они не пострадали", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, причиной ДТП стал выезд автобуса на обочину. "По предварительной информации, водитель автобуса допустил наезд на обочину, в результате чего произошло опрокидывание автобуса в кювет", - сказали в пресс-службе.

Всего, по данным главка полиции, в автобусе находились 47 человек, в результате ДТП пострадали 10 пассажиров. "Степень тяжести полученных травм устанавливается. На месте работают экстренные службы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка", - добавили в пресс-службе.

Верхние Мандроги - туристический центр на месте одноименной деревни в Подпорожском районе Ленобласти.

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