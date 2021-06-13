Застрелившего трех человек под Римом мужчину нашли мертвым

РИМ, 13 июня. /ТАСС/. Карабинеры при штурме дома в пригороде Рима обнаружили мертвым мужчину, который ранее застрелил трех человек, включая двоих детей. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Rai News 24.

По предварительной информации полиции, страдавший психическим заболеванием мужчина покончил с собой.

Как сообщалось ранее, злоумышленник устроил стрельбу на улице, смертельно ранив пожилого мужчину и двоих детей трех и восьми лет, или, по другой информации, пяти и 10 лет, игравших около своего дома. После этого он забаррикадировался в своем доме и на протяжении трех часов не отвечал на попытки полиции вести с ним переговоры. Тогда было принято решение осуществить штурм, уточняет канал.