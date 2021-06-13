Водитель попавшего в ДТП в Ленобласти автобуса не справился с управлением из-за дождя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Водитель автобуса, который перевернулся в Ленинградской области, по предварительным данным, не справился с управлением из-за дождя. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"По данным следствия, 13 июня недалеко от деревни Верхние Мандроги ввиду неблагоприятных дорожных условий - сильного дождя - водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

В прокуратуре Ленинградской области также сообщили, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением. После ДТП следователи начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работает оперативно-следственная группа. Региональная прокуратура поставила ход проверки на собственный контроль.

Авария произошла в районе туристического центра Верхние Мандроги, перевернулся экскурсионный автобус. В результате ДТП, по данным властей региона, пострадали 10 человек. По информации областного управления МЧС, погибших в результате аварии нет.

Верхние Мандроги - туристический центр на месте одноименной деревни в Подпорожском районе Ленобласти.