Сапега подала жалобу на свое задержание в суд

МИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Адвокат арестованной в Минске Софии Сапеги сообщил, что его подзащитная подала в суд жалобу на свое задержание.

"В четверг (10.06.2021) адвокат посетил Софью. Чувствует себя нормально. Она подала жалобу на свое задержание в суд. Рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня 2021 года. Судебное заседание закрытое", - сказал в воскресенье ТАСС адвокат россиянки Александр Филанович.

Еще одно дело

Он также рассказал, что ознакомился в Следственном комитете Белоруссии с документами о ее задержании и о возбуждении в мае еще одного уголовного дела в отношении нее.

"В пятницу [11 июня] адвокат в Управлении Следственного комитета Республики Беларусь по г. Минску ознакомился с документами, касающимися задержания Софии, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софии 23 мая 2021 года еще одного уголовного дела", - сказал в воскресенье ТАСС адвокат россиянки Александр Филанович.

Cофия Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Через несколько дней на опубликованной в интернете видеозаписи Сапега заявила, что работает редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле нынешнего года суд Железнодорожного района Гомеля признал этот канал экстремистским. Ранее суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги. Какое первое обвинение предъявят Сапеге, еще не известно, ранее сообщалось, что, возможно, по статье за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

Посольство РФ в Минске получило разрешение на многократное посещение задержанной россиянки. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июня заявил, что следствие в отношении Сапеги будет вестись на территории республики. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью газете "Коммерсант" заявлял, что Лукашенко может принять решение о помиловании Сапеги или о ее передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию.