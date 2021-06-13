СМИ: запущенный хуситами беспилотник упал на школу в Саудовской Аравии

КАИР, 13 июня. /ТАСС/. Начиненный взрывчаткой беспилотник, запущенный йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах", упал на здание одной из школ в Саудовской Аравии. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya.

Инцидент произошел в юго-западной провинции королевства Асир. "Поступило сообщение о падении в Асире на школу беспилотника, запущенного с территории Йемена террористами-хуситами, поддерживаемыми Ираном. О пострадавших не сообщается", - приводит телеканал слова представителя управления гражданской обороны региона капитана Абдель Азиза Аль Джильбана. "В настоящий момент проводятся все необходимые в таких случаях оперативные мероприятия", - добавил он.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более шести лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы регулярно осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. ВС королевства за минувшие годы сбили сотни баллистических ракет и заминированных беспилотных летательных аппаратов, уничтожили десятки начиненных взрывчаткой лодок.