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В Уфе парень на электросамокате сбил пенсионера

Полицией проводится проверка

УФА, 13 июня. /ТАСС/. Парень на электросамокате сбил пенсионера в столице Башкирии Уфе. Пожилой человек получил травмы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"С таким заявлением обратился сын уфимского пенсионера. Сейчас отделом полиции № 7 города Уфы проводится проверка и устанавливаются личности людей, которые причинили телесные повреждения пожилому человеку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказал собеседник агентства.

По словам правоохранителей, инцидент произошел вечером 12 июня. Двое парней ехали на электросамокатах, и один из них на скорости столкнулся с пожилым жителем Уфы. Ранее ряд СМИ написали, что двое неизвестных парней сбили 84-летнего пенсионера, в результате чего его пришлось госпитализировать.

По данным регионального МВД, с начала года в Уфе во время управления электросамокатами травмы получили как минимум семь человек. Анализ показал, что зачастую причинами этого становятся внезапный выезд человека на самокате на проезжую часть или движение по ней.

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