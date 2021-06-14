На побережье Сахалина обнаружили водоросли, предположительно, покрытые мазутом

ТАСС, 14 июня. Выброс водорослей, покрытых, предположительно, мазутом, обнаружен на побережье Татарского пролива на Сахалине. В понедельник специалисты возьмут пробы для определения загрязняющего вещества, в ближайшее время начнется уборка берега, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Первичная проверка показала, что загрязнен берег в районе села Дуэ, скал "Три брата", бывшей нефтебазы и села Половинка. Районная администрация оперативно проинформировала о случившемся соответствующие федеральные и областные органы государственной власти. Было принято решение привлечь к ликвидации разлива нефтепродуктов специализированную организацию", - говорится в распространенном сообщении.

Для оценки ситуации и очистки загрязненного берега на место выехали представители сахалинского управления Росприроднадзора, регионального министерства экологии и центра "Экоспас" (АО "Центр аварийно-спасательных и экологических операций" (АО "ЦАСЭО"). Губернатор области Валерий Лимаренко держит ситуацию на личном контроле. В Александровск-Сахалинский группа должна прибыть в понедельник во второй половине дня, в ближайшие часы там предстоит взять пробы воды, чтобы установить загрязняющее вещество. Вместе с тем незамедлительно начнется уборка берега от водорослей, загрязненных нефтепродуктами, уточнила пресс-служба.

В воскресенье региональная прокуратура сообщила, что начала проверку размещенной в СМИ информации о разливе на побережье нефтепродуктов. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.