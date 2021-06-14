СМИ: спасатели обнаружили тела трех шахтеров в затопленной шахте на севере Китая

ПЕКИН, 14 июня. /ТАСС/. Спасатели в понедельник обнаружили и извлекли на поверхность тела трех рабочих, погибших из-за затопления железорудной шахты в провинции Шаньси на севере КНР. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Ранее Центральное телевидение Китая проинформировало, что в результате ЧП пропали без вести 14 человек. Авария произошла 10 июня на одном из объектов в уезде Дайсянь.

Согласно уточненным данным, в списке пропавших без вести насчитывается не 14, а 13 человек. После обнаружения трех погибших еще 10 горняков остаются в шахте. Власти продолжают поиски. В ходе работ используется современное насосное оборудование.

Причины ЧП выясняются, ведется следствие.