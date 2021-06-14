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Председатель СК РФ поручил доложить о ходе проверки по факту смерти актрисы Ирины Цывиной

Ранее дочь артистки заявила в открытом письме, что сомневается в истинности официальной причины смерти матери
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства по Москве доложить о ходе процессуальной проверки по факту смерти актрисы Ирины Цывиной. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Москве доложить по всем доводам, изложенным дочерью актрисы, и о ходе и результатах проведенной проверки", - говорится в сообщении.

В нем указано, что ранее в СМИ было опубликовано открытое письмо дочери Ирины Цывиной главе СК РФ, в котором она отметила, что сомневается в истинности официальной причины смерти матери, а также просит провести тщательное расследование обстоятельств ее смерти.

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина, известная по сериалам "Кадетство" и "Ольга", умерла в возрасте 55 лет в апреле 2019 года.

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