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После ножевого ранения хоккеиста Ямщикова в центре Москвы возбудили уголовное дело

Пострадавший получил травму шеи

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после того как хоккеист Даниил Ямщиков получил ножевое ранение в ходе конфликта у ресторана в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью")", - сказали в пресс-службе. В главке уточнили, что пострадавший получил глубокое ранение шеи.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье на Цветном бульваре у ресторана "Тануки". Один из мужчин в ходе конфликта ножом ранил своего противника - хоккеиста Даниила Ямщикова. Пострадавшего госпитализировали. Злоумышленник задержан.

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