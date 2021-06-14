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Машина въехала в толпу протестующих в Миннеаполисе

Один человек погиб

ТАСС, 14 июня. По меньшей мере один человек погиб, двое пострадали в результате наезда автомобиля на толпу протестующих в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) в ночь на понедельник. Об этом местная полиция сообщила на своей странице в Twitter.

По данным правоохранителей, после инцидента трое человек были госпитализированы, позднее одна из пострадавших умерла. "В больнице в результате аварии на окраине города умерла женщина, у других пострадавших зафиксированы не опасные для жизни травмы", - говорится в сообщении.

"Протестующие самостоятельно извлекли подозреваемого из машины", - добавили в местной полиции. Он задержан, мотивы преступления пока не установлены.

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