Машина въехала в толпу протестующих в Миннеаполисе

ТАСС, 14 июня. По меньшей мере один человек погиб, двое пострадали в результате наезда автомобиля на толпу протестующих в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) в ночь на понедельник. Об этом местная полиция сообщила на своей странице в Twitter.

По данным правоохранителей, после инцидента трое человек были госпитализированы, позднее одна из пострадавших умерла. "В больнице в результате аварии на окраине города умерла женщина, у других пострадавших зафиксированы не опасные для жизни травмы", - говорится в сообщении.

"Протестующие самостоятельно извлекли подозреваемого из машины", - добавили в местной полиции. Он задержан, мотивы преступления пока не установлены.