Моргенштерн обжаловал штраф в 100 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков в его клипах

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Рэпер Алишер Моргенштерн (до смены фамилии - Валеев) обжаловал решение Зюзинского суда Москвы, назначившего ему административный штраф в размере 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических средств в видеоклипах. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Жорин.

"Моргенштерн обжаловал постановление о привлечении его к административной ответственности", - сказал защитник.

По его словам, обжалование его доверителем административного наказания связано не с суммой штрафа, а с тем, "что фактически как такового судебного разбирательства в Зюзинском суде не произошло". "Нам отказали в допросе свидетелей, явку которых мы обеспечили, отказали в приобщении письменных доказательств, назначении экспертиз, - отметил адвокат. - Мы надеемся, что Московский городской суд внимательно изучит материалы дела и даст нам возможность реализовать наше право на защиту".

3 июня Зюзинский суд признал Моргенштерна виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры"). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей.

Дело рэпера было рассмотрено без прессы, так как в суде еще действуют санитарные ограничения, но при личном присутствии музыканта. Как уточнял ТАСС адвокат Сергей Жорин, в суде были прослушаны песни, тексты которых стали предметом возбуждения административного производства. Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление о проверке клипов певца "Розовое вино - 2" и Family.

В конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении музыканта на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде. Официальная позиция Моргенштерна заключается в том, что, на его взгляд, никакой пропаганды наркотиков в его произведениях нет, вину в совершении административного правонарушения он не признает.