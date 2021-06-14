Путин отверг обвинения в том, что Навального якобы пытались убить

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Россия не занимается убийствами политических оппонентов, это относится и к прошлогоднему инциденту с Алексеем Навальным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC , фрагменты которого были показаны в понедельник.

"У нас нет такого обычая - кого-либо убивать", - сказал российский президент, отвечая на вопрос о том, отдавал ли он распоряжение о покушении на Навального.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в колонии №2 во Владимирской области.