{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин отверг обвинения в том, что Навального якобы пытались убить

Как заявил президент, Россия не занимается убийствами политических оппонентов

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Россия не занимается убийствами политических оппонентов, это относится и к прошлогоднему инциденту с Алексеем Навальным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, фрагменты которого были показаны в понедельник.

На эту тему

"У нас нет такого обычая - кого-либо убивать", - сказал российский президент, отвечая на вопрос о том, отдавал ли он распоряжение о покушении на Навального.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в колонии №2 во Владимирской области.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Источник: не менее пяти сильных взрывов произошло на горящей АЗС в Новосибирске
После них последовала сильная ударная волна, которую ощутили жители соседних домов
Читать полностью