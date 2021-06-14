На АЗС в Новосибирске произошел пожар

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. На автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар. На месте возгорания происходят взрывы резервуаров с жидким топливом, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"Гусинобродское шоссе, 60. Горит автозаправочная станция, в том числе на газовом топливе. Происходят взрывы резервуаров с жидким топливом <...>", - сообщили в ведомстве. "По оперативной информации, четыре человека получили различные ожоги, сейчас будут госпитализированы в ожоговый центр", - уточнили в ведомстве. В пресс-службе добавили, что на месте пожара происходят взрывы, личный состав МЧС России работает на безопасном расстоянии.

В экстренных службах в свою очередь сообщили о шести пострадавших. "Всего пострадали шесть человек, четверо из них персонал станции и двое пожарных, которые вели борьбу с огнем", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что информация о пострадавшем ребенке не подтвердилась.

По словам главного врача станции скорой помощи Ирины Большаковой, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. "Мужчины, один тяжелый, остальные - средней тяжести, плюс пятый пострадавший легкий", - сказала она.

По данным регионального Минздрава, в результате пожара пострадали пять человек.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что площадь пожара выросла до 800 кв. м. "Площадь пожара выросла с 500 до 800 кв. м. Номер сложности пожара повышен со второго до третьего", - сказал собеседник агентства, отметив, что угрозы жилым домам нет. "Недалеко от АЗС, где произошел пожар, находятся жилые дома. В данный момент угрозы им нет. При этом пожар может распространиться на склад, который расположен рядом с автозаправкой. Предпринимаются меры по недопущению перехода огня", - заключил он.

Гусинобродское шоссе перекрыто от въезда в ТЦ "Дружба" до улицы Доватора. Автомобилистам советуют искать альтернативные пути объезда. Также перекрыты трамвайные пути.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в 18:04 местного времени (14:04 мск) пожарно-спасательные подразделения МЧС выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции. Через семь минут первые пожарные расчеты были на месте, там наблюдалось плотное задымление. Происходят хлопки газовых баллонов и емкостей с топливом. Группировка по тушению пожара увеличивается.

В новость были внесены изменения (14:50) - обновлены данные о пострадавших, добавлены подробности