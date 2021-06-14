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Прокуроры проверят данные о незаконном удержании людей в реабилитационном центре Саратова

Они также проверят информацию о применении к проживающим насильственных действий

САРАТОВ, 14 июня. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры начали проверку информации о том, что в саратовском реабилитационном центре незаконно удерживают людей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

"Организована проверка по обращению, поступившему в дежурную часть ведомства, о незаконном удержании граждан в одном из реабилитационных центров", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что устанавливается также законность помещения граждан в указанный центр, проверяются факты применения к проживающим там насильственных действий.

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